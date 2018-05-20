На ШГС продолжаются строительные работы

Несмотря на то, что основные строительные работы по Шоссе Героев Сталинграда в Керчи уже окончены: эстакада давно открыта, а по автоподходам к Крымскому мосту проезжают все въезжающие и выезжающие с территории полуострова, здесь продолжают трудиться рабочие.

Так, сегодня утром журналисты КерчьИНФО обнаружили, что на данный момент проводятся работы по установке систем водоотвода. На месте работают строители и специализированная техника.

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Кроме того, вдоль бывшей проезжей части (неподалеку жилых домов) проходит подготовка к установке шумоизоляционных экранов, которые будут служить защитой от шумов для жителей микрорайона «Солнечный».

Таким образом, вопреки кажущейся завершенности, работы по возведению грандиозных строек в городе продолжаются.

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