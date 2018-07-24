На шоссе Героев Сталинграда появилась разметка

На шоссе Героев Сталинграда, в районе Телецентра наконец-то появилась разметка. Дорогу отремонтировали еще около месяца назад, но разметки там долгое время не было. Теперь гости и жители нашего города, которые живут в районе Аршинцево или едут на городской пляж нашего города смогут понять где разрешен обгон.

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КерчьИНФО напоминает, что шоссе было отремонтировано по программе восстановлении дорожного покрытия в Керчи компанией АО ВАД. Данная «дорога», которую сложно было так раньше назвать была на протяжении многих лет в ужасном состоянии.

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