На следующей неделе крымчане поработают только 2 дня

Для крымчан эта рабочая неделя будет шестидневной, а следующая продлится всего лишь 2 дня.

В связи с празднованием Дня России по всей стране объявлена шестидневная рабочая неделя с 4 по 9 июня. Для жителей материковой России выходные закончатся во вторник. Крымчане поработают 2 дня и снова отдыхать.

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В соответствии с ФЗ Крыма «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» и указом главы РК Сергея АКСЕНОВА выходным днем объявлено 15 июня 2018 года в связи с празднованием Оразы-байрама.

Таким образом, крымчане будут отдыхать 10, 11, 12, 15, 16 и 17 июня.

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