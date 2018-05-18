На следующей неделе в Керчи ожидаются перебои с водой

Филиал «Воды Крыма» сообщает, что в связи с проведением работ по чистке и мойке резервуара № 2 на Водоочистной станции с 8.00 часов 21.05.2018 года до 08.00 часов 22.05.2018 года вода в город будет подаваться с перебоями и пониженным давлением.
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Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данное время. Администрация водоканала приносит свои извинения за причиненные неудобства.
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