На социальную помощь в Крыму направлено более 5 000 000 000 рублей

С начала года на финансирование всех видов социальной помощи Минфином Крыма направлено более 5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — более 1,3 млрд рублей, из бюджета Республики Крым — почти 3,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Крыма.

«За 6 месяцев нами профинансировано 47% расходов, запланированных на текущий год в бюджет Республики Крым по выплатам социального характера. При этом все заявки, поступившие от главных распорядителей бюджетных средств — Министерства труда и социальной защиты и Министерства образования, науки и молодежи Крыма на меры социальной поддержки крымчанам, исполнены незамедлительно и в полном объеме» — отметила министр финансов РК Ирина КИВИКО.

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Как рассказала глава финансового ведомства, средства федерального бюджета направлены, в том числе на:

выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией, – 549 млн руб.;

на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 294,7 млн руб.;

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 281,8 млн руб.;

социальные выплаты безработным – 105 млн руб.;

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, – 14,2 млн руб.;

выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, — 6,7 млн руб.;

выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 6,6 млн руб.;

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 4,8 млн руб.

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Средства республиканского бюджета были направлены на:

субвенции бюджетам муниципальных образований на социальные выплаты населению в рамках Государственной программы Республики Крым «Социальная поддержка граждан на 2015-2020 годы» — почти 2 млрд руб.;

меры социальной поддержки – более 1,4 млрд руб.;

осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, – 271,6 млн руб.;

мероприятия, согласно Государственной программе труда и занятости населения Республики Крым на 2015-2017 годы, – 40,4 млн руб.

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