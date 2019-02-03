На содержание улиц и пляжей Керчи в 2019 году выделили 40 000 000 рублей

В Керчи продолжают заниматься проблемами благоустройства.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что из городского бюджета выделили в общей сложности 39 787 873 рубля на содержание улиц, пляжей и кладбищ Керчи, а именно: выполнение работ по содержанию и уборке территории кладбищ и прочих мест захоронения — 2 000 000 рублей, выполнение работ по содержанию и уборке территории прибрежной полосы — 2 000 000 рублей, выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети муниципального образования городской округ Керчь — 35 787 873 рубля. Рассмотрят все заявки и проведут аукционы уже в начале февраля.

Информацию журналистам КерчьИНФО подтвердил начальник управления ЖКХ Вячеслав КАРПОВ:

Читайте: Январский вечер на пляже Сморжевского: много людей, птиц и мусора (ФОТО)

«Денежные средства выделены на работы, которые будут проводиться в течение года. Содержанием этого всего будет заниматься тот, кто выиграет закупку по 44 федеральному закону».

Помимо вышеперечисленного, в текущем году будет продолжена работа по стерилизации безнадзорных животных и реконструкция Комсомольского парка.