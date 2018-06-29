На строительной площадке «Тавриды» найден неразграбленный некрополь скифов

Крымская новостроечная экспедиция Института археологии РАН при раскопках в районе строительства трассы «Таврида» близ Севастополя обнаружила нетронутый позднескифский могильник II-IV веков нашей эры. Об этом сообщает пресс-служба института.

Найденные при раскопках артефакты позволят восстановить историю Крыма римского периода и воссоздать картину жизни поздних скифов в этот временной отрезок, их культуру, традиции и обрядность.

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Некрополь получил название Фронтовое — 3 (по наименованию ближайшего поселка).

«К сожалению, эти могильники тогда не были в достаточной мере исследованы, и к настоящему времени они полностью разграблены. Обнаруженный во время строительства трассы некрополь Фронтовое-3 сохранился полностью и поэтому представляет особый интерес для ученых, которые получили возможность исследовать нетронутые захоронения на современном научном уровне», – цитируют пресс-службу Института археолонгии РАН журналисты РИА Крым.

На данный момент ученые затрудняются сказать, кем были люди, захороненные в могильнике. Помимо останков, в могильнике было обнаружено оружие, посуда, украшения.

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