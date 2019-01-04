На «Тавриде» убирать снег будут круглосуточно

Сегодня приблизительно в 05:00 специалисты компании «ВАД» начали уборку снега с трассы Таврида. Об этом сообщает пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий НАЗАРОВ на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

Позже дорожники дополнительно обработают проезжую часть противогололедными материалами, чтобы избежать оледенения дороги из-за понижения температуры.

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«Сейчас наши КДМ ездят по участкам туда-сюда, убирая свежевыпавший снег. Ближе к вечеру дополнительно обработаем проезжую часть противогололедными материалами, чтобы избежать оледенения дороги из-за понижения температуры», — рассказывает НАЗАРОВ.

Работы на трассе Таврида будут вестись круглосуточно.