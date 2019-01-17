На «Тавриде» перевернулся грузовик

Потребовалась помощь спасателей и медиков.

ДТП произошло на 9-ом километре трассы «Таврида». Водитель грузового автомобиля ГАЗ 3309 не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

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Водитель – мужчина 1978 г.р. был передан сотрудникам скорой медицинской помощи, после чего он был доставлен в Керченскую городскую больницу №1 для дальнейшей госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба МЧС:

«16 января в 09.25 час., в службу спасения поступило сообщение о том, что на 9 км трассы «Таврида» произошло опрокидывание грузового автомобиля. К месту происшествия были направлены: 1 отделение 15 пожарно-спасательной части 3 ПСО Федеральной противопожарной службы, экипаж ГИБДД и сотрудники скорой медицинской помощи».

По прибытии крымские спасатели обозначили рабочую зону с помощью конусов, произвели отключение АКБ автомобиля и приняли меры противопожарной безопасности.