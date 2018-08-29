На «Тавриде» появилось первое барьерное ограждение

Первые 6,5 км барьерного ограждения установлены на трассе «Таврида» в районе поселка Приморский. Об этом сообщил пресс-секретарь строительного управления АО «ВАД» по Республике Крым Григорий Назаров.

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Согласно ГОСТу, барьерное ограждение на «Тавриде» устанавливается на разделительной полосе, при установке бортового камня, на участках с массивными препятствиями ближе 4-х метров от проезжей части либо участках с высотой насыпи более 3 м и крутыми откосами.

На обочинах устанавливается одностороннее барьерное ограждение высотой 0,75 м и шагом стоек в 2 и 3 м. Толщина балок составляет 4 мм. На разделительной полосе устанавливается как одностороннее, так и двустороннее ограждение. Его высота составляет 1,1 м, шаг стоек – 2, 2,5, 3, 3,5 и 4 м, а толщина – 5 мм. Для того, чтобы защитить секции от коррозии, на них наносится покрытие в виде горячего цинкования.

«Первое барьерное ограждение установлено у транспортной развязки в районе поселка Приморский городского округа Феодосия. На основном ходу трассы смонтировано порядка 3 км ограждения, еще 3,5 км установлено на самой развязке и съездах с нее», — добавил Григорий Назаров.

Общая протяженность барьерного ограждения, которое будет установлено на участках Тавриды к 2020 году, превысит 700 км.

Трасса «Таврида» — это автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Трасса пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина составит 250,7 км (из них по территории Республики Крым – 237,5 км, по территории административного образования г. Севастополь – 13,2 км). Дорога будет проложена в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути.

Строительство трассы «Таврида» разделено на 7 этапов, 6 из которых находится на территории Республики Крым, а 7-ой – на территории административного образования Севастополь.

Строительство ведётся одновременно на всех 7 этапах и разделено на две очереди: в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя (1-4 этапы – 190 км) движение по автомобильной дороге планируется запустить в декабре 2018 года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

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