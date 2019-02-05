На «Тавриде» приступили к обновлению разметки (ФОТО)

Строители «Тавриды» начали работы по обновлению дорожной разметки на участках 3 и 4 этапа трассы. Об этом сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий НАЗАРОВ.

«Преждевременная весна, пришедшая в Крым, дает нам возможность начать обновление дорожной разметки в тех местах, где это особенно необходимо. В первую очередь разметка будет обновляться на перекрестках и в местах, требующих особенного внимания водителей. Это временная мера, проводимая для повышения безопасности дорожного движения, основные работы запланированы на вторую половину марта», — подчеркнул пресс-секретарь.

Работы будут выполняться до ухудшения погодных условий, ожидаемых на следующей неделе. С приходом весны и стабильной плюсовой среднесуточной температуры дорожная разметка будет обновлена на всех четырех этапах «Тавриды», рабочее движение по которым было запущено в рамках первой очереди строительства трассы.

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До завершения строительства дорожная разметка на «Тавриде» наносится краской. Перед вводом дороги в эксплуатацию в 2020 году на всех 250, 7 км трассы будет нанесена термопластиковая разметка, обладающая повышенной сопротивляемостью к внешним воздействиям.

На «Тавриде» приступили к обновлению разметки