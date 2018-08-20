На территории аэропорта «Симферополь» продавали самодельное оружие

Транспортные полицейские Крыма предотвратили незаконную продажу холодного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

Сотрудники уголовного розыска Линейного отдела полиции в аэропорту Симферополя получили оперативную информацию о том, что 33-летний житель села Укромное, на прилегающей территории ищет покупателя на самодельное холодное оружие похожее на кастет.

Под контролем оперативников состоялась проверочная закупка, мужчину задержали и доставили в дежурную часть. Предмет похожий на кастет изъяли и отправили на экспертизу. Задержанный рассказал оперативникам о том, что самостоятельно изготовил данное оружие в лесополосе неподалеку от территории аэропорта, а уже позже принял решение о его продаже.

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Заключение экспертов было однозначным, изъятый предмет действительно является холодным оружием «кастет» ударно-раздробляющего действия, изготовленным кустарным способом и состоящим из немагнитного металла. По факту продажи кастета отделом дознания Крымского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело и передано в суд.

На данный момент мировым судьей Симферопольского районного суда уже рассмотрено по существу уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Обвиняемому вынесен приговор в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы.

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