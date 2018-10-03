На территории Керчи обнаружили нелегального мигранта

В Керчи по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Прокуратура города Керчи провела проверку исполнения требований миграционного законодательства. Информация об этом размещена на официальном сайте Прокуратуры Республики Крым.

Выявлен факт предоставления жилого помещения гражданину Азербайджана, который незаконно находился на территории страны и подлежал выдворению за ее пределы.

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«Материалы проверки направлены в следственный орган для организации уголовного преследования», — сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело об организации незаконного пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации.

Ход расследования контролируется прокуратурой города.

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