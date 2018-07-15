На территории Керчи сохраняется высокая пожарная опасность

Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 15 по 17 июля в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
ГУ МЧС России по Республике Крым обращает внимание жителей и гостей Крыма на необходимость соблюдения мер безопасности!
В связи с высокой пожарной опасностью запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и т.п., а также оставлять открытый огонь без присмотра;
- курить, бросать горящие спички, окурки;
- использовать пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;
- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.
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В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
- «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
- (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым