На территории Керчи сохраняется высокая пожарная опасность

Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: по данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 15 по 17 июля в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

ГУ МЧС России по Республике Крым обращает внимание жителей и гостей Крыма на необходимость соблюдения мер безопасности!

В связи с высокой пожарной опасностью запрещается:

разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой и т.п., а также оставлять открытый огонь без присмотра;

курить, бросать горящие спички, окурки;

использовать пиротехнические изделия;

оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

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В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» — единый телефон пожарных и спасателей;

(3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым

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