На территории крепости «Керчь» нашли 17495 взрывоопасных предметов

В настоящее время проходят работы по разминированию территории крепости «Керчь».

Сотрудники МЧС признались, что разминировать территорию крепости «Керчь» оказалось достаточно нелегко. Крепость «Керчь» находится на втором месте по сложности работ по зачистке территории после Южной Осетии.

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Здесь хранятся боеприпасы с нескольких войн, поэтому появилась необходимость сплошной зачистки территории крепости от взрывоопасных предметов. Крепость чистилась неоднократно, однако всё-равно каждый раз специалисты обнаруживают большое количество боеприпасов.

Специально для редакции КерчьИНФО сотрудники МЧС рассказали и показали, как производятся работы.

Проводилось тестирование приборов по разминированию территории, затем нам показали и рассказали о работе пиротехников на альпинистском снаряжении, поиске сапёрами взрывоопасных предметов, принципе работы робота для разминирования, а также месте для хранения взрывоопасных предметов, насчитывающее около 400 единиц, включающих патроны, гранаты и т. д.

Подробнее о проводящихся работах, приборах для разминирования и трудностях, с которыми сталкиваются сапёры, рассказал командир группы разминирования, начальник группы пиротехнических работ, майор Олейников:

«В соответствии с приказом министра МЧС России №255 от 20 июля 2018 года, отряд центра «Лидер» на территории Южного федерального округа крепости «Керчь» проводит работы, связанные с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов. На сегодняшний день общая очищенная площадь составляет 15 га, обнаружено и обезврежено 17495 взрывоопасных предметов. Разминирование производится 11 расчетами ручной очистки и 1 расчетом робототехнических средств. В процессе проведения пиротехнических работ, основными трудностями, с которыми сталкиваются пиротехники, является высокий климат, сложный рельеф, а также наличие большого количества взрывоопасных предметов и засоренность ферромагнитными материалами. Каждый пиротехник оснащен прибором поиска весом 1,5 кг, который может обнаружить металлический предмет массой 5 г на глубине до 50-60 см. Прибор способен производить селекцию на черные и цветные металлы. Для защиты каждый сапер экипирован в бронежилет и шлем с визором».

Планируется, что зачистка территории крепости будет длиться еще примерно год.

Разминирование территории крепости «Керчь» (ФОТО)

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