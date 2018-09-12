На территории крепости «Керчь» нашли тела трёх солдат

Крепость «Керчь» — это крепость в Крыму, построенная в XIX веке для охраны южных рубежей Российской империи, которая расположена на мысе Ак-Бурун на берегу Керченского пролива в самой узкой его части.

Крепость является достопримечательностью Керчи и Крыма и охраняется государством как уникальный памятник фортификационного строительства XIX столетия. По её территории проводятся туристические экскурсии. Некоторые подземелья до сих пор мало исследованы.

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После вхождения Крыма в состав Российской Федерации проводились многочисленные работы по разминированию и исследованию территории крепости «Керчь». Ранее здесь было найдено и обезврежено сотрудниками МЧС России по Республике Крым более 50 000 боеприпасов Великой Отечественной войны.

В пресс-служба крепости сообщили, что в на территории уникального памятника обнаружили тела бойцов Красной армии.

Во время проведения работ по разминированию территории крепости «Керчь» сотрудниками МЧС были обнаружены останки трёх красноармейцев. Предположительно, они погибли в 1941 или 1942 году при обороне крепости. Сейчас устанавливаются их личности.

Фото взято из социальной сети.

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