На территории крепости «Керчь» снесут два склада

По итогам обследования состояния объектов культурного наследия федерального значения Крыма состоялось выездное совещание в городе Керчь, которое провела министр культуры Арина НОВОСЕЛЬСКАЯ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Крым.

В ходе мероприятия инспектировались объекты культурного наследия, реставрация которых включена в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года». Под эту программу попадают Обелиск Славы на горе Митридат, здание Романовской женской гимназии и Митридатская лестница.

Во второй части выездного совещания был осмотрен комплекс сооружений крепости «Керчь», а именно находящиеся в аварийном состоянии два склада. Согласно распоряжению Совета Министров, они подлежат списанию и сносу.

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«По итогу обследования подтвердилось аварийное состояние объектов, и было принято решение об их незамедлительном сносе», — рассказывают в пресс-службе.

На территории комплекса сооружений крепости «Керчь» министр культуры Республики Крым также посетила Музей каменных древностей «Лапидарий», Лабораторные ворота, Ак-Бурунские ворота и контрминные сооружения.