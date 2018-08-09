На территории морского университета построят спортивную площадку

На территории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Керченский государственный морской технологический университет», который на данный момент проводит конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, заканчивается строительство спортивной площадки для мини-футбола. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Керчи.

Глава администрации города Сергей Бороздин проверил как продвигается работа. По словам ректора ВУЗа Евгения Масюткина, торжественное открытие студенческой спортивной площадки запланировано на 22 августа. Планируется проведение турнира по футболу между студентами, их родителями и спортивными школами города.

«Уверен, что физкультура и спорт помогают в учебе. Молодежь должна развиваться, и должна это делать в хороших условиях», — подчеркнул Евгений Петрович.

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В ближайшем будущем рядом со спортивной площадкой появится полоса препятствий, беговая дорожка и многое другое. Кроме того, в здании КГМТУ также продолжается ремонт аудиторий и других помещений. Планируется закончить все работы к концу 2018 года.

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