На Привокзальной площади в Керчи движение транспорта ограничено

Ограничение действует в связи с проведением информационно-пропагандистской акции «Сирийский перелом». Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

1 марта 2019 года на период проведения в Керчи информационно-пропагандистской акции «Сирийский перелом» временно с 07:00 до 17:00 ограничено движение транспорта в районе Привокзальной площади.

Для общественного городского пассажирского транспорта временное ограничение будет действовать с 9:00 до 16:00.

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На период проведения мероприятия посадка/высадка пассажиров на маршрутах №24, 26 и 35 будет осуществляться на площадке вблизи торгового центра «Россия», а высадка пассажиров на маршруте №6 в сторону Мичурино будет осуществляться на остановочном пункте «Ж/д Вокзал», в сторону Автовокзала – напротив Привокзальной площади в зоне между пешеходными переходами.