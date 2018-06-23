На трассе Джанкой — Керчь произошла авария

На трассе Джанкой — Керчь возле села Маковка Советского района Крыма произошла авария. Участники аварии — микроавтобус и грузовой автомобиль «КамАЗ». Об этом сообщает ТАСС.

Так, в 05:10 в службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля «КамАЗ» на 274 км трассы Джанкой — Керчь.

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В результате столкновения пострадали пять человек.

«Пять человек пострадавших в легкой степени, погибших нет», — сказано в сообщении.

Всего в ликвидации последствий ДТП были задействованы 10 человек и четыре единицы техники.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи

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