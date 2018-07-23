На трассе Феодосия-Керчь ДТП: погиб мужчина

Сегодня утром на 324 километре трассы «Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь» автомобиль Renault Loganм насмерть сбил мужчину. Об этом РИА Новости Крым сообщили в феодосийском отделе ГИБДД.

Водитель автомобиля, по предварительному заключению был трезв.

«Около четырех часов утра, в 150 метрах от регулируемого пешеходного перехода, непосредственно перед капотом движущегося автомобиля, на проезжей части трассы неожиданно возник мужчина 1975 года рождения. Водитель не смог избежать столкновения. Полученные пешеходом травмы оказались несовместимыми с жизнью, он скончался на месте. По свидетельствам очевидцев, мужчина шел прямо по центру проезжей части», — рассказал старший инспектор группы ДПС ГИБДД МВД России по городу Феодосии Александр БАШКИРОВ.

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