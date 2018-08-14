На трассе Керчь-Феодосия новая авария: КамАЗ протаранил легковушку

На трассе Керчь-Феодосия пострадали два человека в результате столкновения КамАЗа и легковушке. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
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ДТП произошло возле села Горностаевка.
«По прибытию было установлено, что водитель грузового автомобиля КамАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил боковое столкновение с легковым автомобилем Mazda. В результате ДТП пострадали два человека», — рассказали в ведомстве.
Пострадавшие были доставлены в Керченскую городскую больницу, где им была оказана помощь. В причинах ДТП разбираются эксперты.