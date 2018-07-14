На трассе Керчь-Новороссийск загорелся автобус детского лагеря

Вчера около 15:00 на трассе А-290 Керчь-Новороссийск загорелся автобус детского лагеря. Об этом сообщает gorod-novoross.ru.
По предварительным данным, загорелся моторный отсек. Данное происшествие привело к выгоранию половины корпуса транспортного средства.
Сообщается также, что данный автобус принадлежал детскому лагерю «Жемчужина России», расположенному в Анапе.
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На момент происшествия детей в салоне автобуса не было. Водитель успел покинуть транспортное средство.
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