На трассе Керчь-Новороссийск загорелся автобус детского лагеря

Вчера около 15:00 на трассе А-290 Керчь-Новороссийск загорелся автобус детского лагеря. Об этом сообщает gorod-novoross.ru.

По предварительным данным, загорелся моторный отсек. Данное происшествие привело к выгоранию половины корпуса транспортного средства.

Сообщается также, что данный автобус принадлежал детскому лагерю «Жемчужина России», расположенному в Анапе.

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На момент происшествия детей в салоне автобуса не было. Водитель успел покинуть транспортное средство.

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