На трассе Керчь-Симферополь отремонтируют переезд

Переезд, на трассе Керчь-Симферополь отремонтируют в первую очередь. Об этом информационному агентству КрымИНФОРМ стало известно от зампредседателя Совмина Республики Крым Виталия НАХЛУПИНА.

«Проблемы с транспортным узлом в городе требуют кардинального решения и межведомственного взаимодействия нескольких служб. В первую очередь мы планируем осуществить ремонт на железнодорожном переезде», – сказал Виталий НАХЛУПИН.

На переезде существует перепад высотой 18 сантиметров. В связи с этим, водители, которые едут по этой трассе вынуждены снижать скорость до нуля.

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Власти пообещали, что заменят дорожную разметку в городе и установят дополнительно несколько светофоров. Также они ограничат левостороннее движение, которое блокирует движение.

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