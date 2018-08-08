На трассе Керчь — Симферополь произошла массовая авария

Вчера вечером, 7 августа, на трассе, ведущей из Керчи в крымскую столицу, в районе поселка Зуя столкнулись сразу четыре автомобиля.

Как сообщает РИА Новости Крым, в ДТП пострадало четверо человек, причем одного из раненых пришлось извлекать из машины при помощи сотрудников МЧС. Всех, кто нуждался в медицинской помощи, сразу отправили в больницу Симферополя.

В аварии приняли участие «ГАЗель» и три легковых авто — Tоyota Avensis, ВАЗ-2101, ВАЗ-2106. Больше всех не повезло «копейке»: ее повреждения оказались самыми значительными, машина вылетела на ограждение трассы и «повисла» на отбойной конструкции, прижатая «Тойотой» и «ГАЗелью».

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