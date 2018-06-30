На трассе «Новороссийск — Керчь» ограничено движение большегрузов

Согласно Приказу Министерства транспорта РФ, при достижении дневной температуры воздуха отметки в 32 градуса и выше на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием начинает действовать временное ограничение движения большегрузов.

В связи с рекордно высокими температурами в Крыму и Краснодарском крае такие ограничения введены на нескольких федеральных автодорогах. В список вошла и трасса А-290 «Новороссийск – Керчь». Об этом сообщают «Кубанские новости».

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«Такое переключение большегрузного трафика на федеральных трассах на ночной режим передвижения – явление традиционное и носит ежегодный временный характер. Вместе с тем, эта мера необходима для обеспечения сбережения дорожного покрытия в условиях экстремальных температур», — сказано в сообщении.

Ограничение движения действует с 10:00 до 22:00.

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