На втором этапе «Тавриды» укладывают нижний слой асфальтобетона

В Крыму продолжается строительство трассы «Таврида». На данный момент идет укладка второго слоя асфальтобетона. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил пресс-секретарь АО «ВАД» по Республике Крым Григорий НАЗАРОВ.

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Всего на первой очереди строительства трассы «Таврида» уложили уже 100 из 190 км асфальтобетона в двухполосном исполнении. Готовность первой очереди от Керчи до Симферополя — 65%. Общая готовность Тавриды — 35%.

«Первый слой называется верхний слой основания. Он укладывается на щебоснование дорожного полотна. Второй слой называется нижний слой покрытия. По нему машины поедут в декабре этого года от Керчи до Симферополя. Это будет первая очередь строительства Тавриды — 190 км трассы в двухполосном исполнении. Третий слой называется верхний слой покрытия. Он выполняется из щебеночно-мастичного асфальтобетона и будет уложен на всех 250,7 км трассы перед сдачей объекта в декабре 2020 года», — написал Григорий НАЗАРОВ.

КерчьИНФО напоминает что после завершения строительства трассы в четырехполосном исполнении, проезд по «Тавриде» от Керчи до Симферополя займет около двух часов.

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