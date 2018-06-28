На трассе «Таврида» под Керчью планируют построить автовокзал

Министр транспорта Республики Крым анонсировал начало строительства двух автовокзалов в Керчи и Феодосии вдоль трассы «Таврида».

Как сообщает «РЕГИОН82», сегодня, в рамках V Крымского транспортного форума в Алуште, министр транспорта Республики Крым, Юрий ОВСЯННИКОВ сообщил участникам мероприятия о дальнейших планах правительства РК на трассу «Таврида»:

«Планируется строительство в Симферополе транспортно-пересадочного узла, объединяющего автомобильный и железнодорожный транспорт, а также обустройство на 20-м и 95-м километрах трассы «Таврида» автовокзалов для организации транспортно-пересадочных узлов между междугородними маршрутами и маршрутами местного назначения», — пояснил Д.В. ОВСЯННИКОВ.

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По мнению министра, железнодорожную инфраструктуру Крымского моста и «Тавриды» в целом, целесообразней будет развивать в комплексе с автомобильной дорожной инфраструктурой полуострова.

Официально запланировано, что после завершения строительства трассы в четырехполосном исполнении, проезд по «Тавриде» от Керчи до Симферополя займет около двух часов, а пропускная способность Проехать всю автотрассу до Севастополя можно будет менее чем за три часа, а пропускная способность крымской «Тавриды» по окончанию строительных работ, составит 40 тысяч единиц транспорта в сутки.

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