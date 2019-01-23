На трассе «Таврида» столкнулись BMW и Lada Kalina

В районе села Фонтан Ленинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

На трассе Керчь-Симферополь накануне столкнулись два легковых автомобиля. В результате лобового столкновения один человек погиб и один получил травмы.

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«Произошло лобовое столкновении автомобилей BMW и Lada Kalina. На место происшествия выехали службы быстрого реагирования. Сотрудники МЧС деблокировали погибшего водителя Lada Kalina при помощи аварийно-спасательного инструмента «Спрут», — говорится в сообщении МЧС.

Причины происшествия пока не установлены, на месте аварии работают эксперты.