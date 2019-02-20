На трассе «Таврида» столкнулись грузовик и легковушка

Сегодня утром поступило сообщение о том, что на трассе «Таврида» произошло дорожно-транспортное происшествие. Необходима помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

К указанному месту немедленно выдвинулась дежурная смена спасателей совместно с сотрудниками скорой медицинской помощи и ГИБДД.

На новой трассе произошло ДТП с участием автомобилей «Daewoo Lanos» и «Scania». В результате аварии пострадал 35-летний водитель автомобиля «Daewoo Lanos». С травмами различной степени тяжести пострадавший был госпитализирован в ЦРБ Белогорска.

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Спасатели призывают граждан быть осторожными на дорогах.