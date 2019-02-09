На трассе Таврида «Таврию» унесло в кювет

Авария произошла на трассе Симферополь-Феодосия-Керчь накануне вечером. Погибших и пострадавших нет.

Водитель отечественного транспортного средства не справился с управлением и съехал с проезжей части. О происшествии сообщила пресс-служба МЧС Крыма агентству РИА Новости.

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«Выехавшие на место ДТП сотрудники «Крым-СПАС» предприняли все необходимые меры пожарной безопасности для предотвращения возгорания в районе происшествия. Водитель автомобиля, 1980-го года рождения, в медицинской помощи не нуждается», — говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на главу ведомства Сергея ШАХОВА.

Сотрудник МЧС обращаются к водителям с просьбой учитывать ухудшение погодных условий и во время движения соблюдать скоростной режим.