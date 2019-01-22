На трассе «Таврида» загорелся большегруз

Сегодня в службу МЧС РК поступило сообщение о возгорании большегруза в районе села Добролюбовка Кировского района на трассе «Таврида». Об инциденте говорится в сообщении пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.

Прибывшие на место происшествия, пожарные обнаружили, что у автомобиля горит колесо седельного тягача.

«Существовала реальная угроза перехода огня на всю машину. Но благодаря содействию водителей, проезжающих мимо машин, открытый огонь удалось «сбить» до приезда бригады МЧС, хотя горение колеса продолжалось», — сообщает пресс-служба МЧС.

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Дальнейшее распространение огня предотвратили прибывшие на место происшествия пожарные, отсоединив полуприцеп. В результате огонь в течение нескольких минут быль ликвидирован.

В результате инцидента никто не пострадал.