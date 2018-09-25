На уборку свалок на городских кладбищах необходимо выделить более 8 миллионов рублей (ФОТО)

Керчане очень недовольны катастрофически большим количеством мусора на городском кладбище. Кто будет заниматься его уборкой?

Один из жителей Керчи в воскресенье пришел на Старое кладбище, чтобы убрать могилки бабушки и дедушки перед поминальным днём и увидел нечто пугающее – вся территория кладбища усыпана мусором и пакетами.

Знающие люди говорят, что пакеты могло принести с полигона, а сухие деревья – просто попадали от сильного ветра. Вместе с тем, они задаются вопросом — кто должен заниматься устранением этих последствий, нанесённых погодными условиями?

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В конце прошлой недели состоялось 8 заседание Общественного совета, на котором рассмотрели вопрос чистоты на кладбище. В заседании принял участие глава муниципального образования городской округ Керчь Николай ГУСАКОВ.

В ходе мероприятия выступил директор муниципального унитарного предприятия «Керченский комбинат благоустройства» Игорь ГУСЕВ с докладом о работе комбината по поддержанию порядка на городском кладбище.

По итогам обсуждения принято решение рекомендовать Управлению ЖКХ по городу Керчи изыскать дополнительные возможности для наведения порядка на городском кладбище, так как по закону именно на это управление администрации ложится ответственность за чистоту на его территории.

Комбинат благоустройства отвечает за погребальные процедуры, а, учитывая общую площадь городских кладбищ, на их уборку, по словам руководителя предприятия, необходимо более 8 миллионов рублей.

На уборку свалок на городских кладбищах необходимо выделить более 8 миллионов рублей

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