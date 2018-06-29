На участках трассы «Таврида» будет обеспечено искусственное освещение

На всех развязках, мостах, путепроводах и пешеходных переходах, а также вблизи населенных пунктов на трассе «Таврида» будет обеспечено искусственное освещение. Об этом в интервью Крыминформу сообщил главный технолог крымского строительного управления АО «ВАД» Андрей ВОЛКОВ.

Освещение будет только там, где трасса проходит вблизи населённых пунктов, на искусственных сооружениях. Как отмечает Андрей ВОЛКОВ, на полуострове не так много электричества, чтобы растягивать иллюминацию на всю протяженность трассы. Необходимости в этом нет, да и нормативная документация этого не требует.

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Стоит отметить, что водителям будет комфортно и безопасно ездить и по неосвещённым участкам трассы.

«На трассе предусмотрены знаки со светоотражающей поверхностью, разметка из термопластика с высокими световозвращающими показателями, на барьерном ограждении обязательна установка катафотов, поэтому на неосвещённых участках дорогу тоже видно будет. Все возможные препятствия будут видны», – сообщил главный технолог крымского строительного управления АО «ВАД».

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