На участке «Тавриды» от Керчи до Симферополя работают 62 единицы снегоуборочной техники

С пятницы на трассе «Таврида» использовано 150 тонн противогололедных материалов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Республики Крым.

Кроме того, в связи с осложнениями погодных условий для уборки трассы была дополнительно выведена дорожная техника. Сейчас в очистке первой очереди «Тавриды» (участка протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя) задействовано 62 спецмашины. На дороге работают КДМ, грейдеры, погрузчики, тракторы с щетками и отвалами. Работы по очистке дорожного полотна ведутся круглосуточно.

В ближайшие дни ожидается возвращение плюсовых температур, однако ночные похолодания могут стать причиной образования гололеда на трассе.

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Подрядчик строительства ведет мониторинг изменения погодных условий и готов оперативно выдвинуть людей и технику в случае внезапного ночного похолодания на любом из четырех этапов первой очереди строительства трассы «Таврида».