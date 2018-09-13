На улицах Ворошилова и Всесоюзной преображают дворы (ФОТО)

В прошлом году благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда» в городе благоустроили 6 придомовых территорий. Такие работы были выполнены впервые за последние 10 лет.
В нынешнем году в программу попали 3 двора на улицах Ворошилова и Всесоюзной, внутри которых дороги давно пришли в негодность.
Ремонт, который контролируют сами местные жители, выполняется поэтапно.
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По словам жителя одного из дворов, строителями должны быть установлены новые бордюры, плитка, лавочки и урны, камеры, площадки для детей, новое освещение.
Следующие ремонтные работы в рамках федеральной программы планируется проводить на улице Кирова.