На улице Айвазовского ремонтируют теплотрассу (ФОТО)

Продолжается реконструкция улицы Айвазовского.

Реконструкция одной из центральных улиц Керчи, стартовавшая весной текущего года, продолжается. Множество работ уже проделано сотрудниками предприятий, которые задействованы в ремонте улицы, однако реставрация еще не закончена.

В настоящее время организация «Крымтеплокоммунэнерго» ремонтирует теплотрассы по улице Айвазовского.

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«Мы выполняем различного вида работы, однако сейчас основная задача – обеспечить людей теплом к началу отопительного сезона», — рассказал сотрудник организации.

По словам заместителя главы Администрации Керчи Евгения АДАМЕНКО, ремонт теплотрасс планируют закончить до начала отопительного сезона.

Также Евгений Николаевич отметил, что следующим этапом благоустройства улицы будет укладка асфальтобетонного покрытия, которая завершится в ноябре.

На улице Айвазовского ремонтируют теплотрассу

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