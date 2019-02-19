На улице Айвазовского в Керчи завершена укладка первого слоя асфальта

Будут заасфальтированы также все съезды с улицы.

Ремонт улицы Айвазовского в Керчи длился на протяжении четырех последних лет. Неоднократно сроки переносились по разным причинам. Изношенные сети, подземные воды изрядно усложнили задачу. Сегодня асфальт, наконец, уложили первым слоем, предварительно отсыпав дорогу щебнем. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

«Держу на контроле ход выполнения работ. Отмечу, что будут заасфальтированы также все съезды с улицы. Специалисты поднимают люки до необходимых отметок в уровень верхнего слоя покрытия. Ожидается, что завтра приступят к его укладке», — пишет БОРОЗДИН.

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Глава администрации рассчитывает, что к концу недели работа будет завершена.