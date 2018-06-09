На улице Блюхера осуществили санитарную обрезку дерева

Прокуратура Керчи провела проверку по обращению жительницы дома № 8 по улице Блюхера о нарушении правил благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что возле дома на крайне близком расстоянии произрастает дерево, нуждающееся в санитарной обрезке.

Жильцы, терпящие неудобства в связи с беспорядочно разросшейся кроной растения, неоднократно обращались в администрацию города, однако работы по обрезке дерева не производились.

Читайте: Прокуратура привлекла к ответственности работника Администрации Керчи

После вмешательства прокуратуры проведена санитарная обрезка дерева, которой жильцы ждали почти год.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.