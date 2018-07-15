На улице Еременко в Керчи пропал люк

В редакцию сайта КерчьИНФО обратился керчанин, обеспокоенный пропажей канализационного люка на одной из автодорог города.
Он сообщает, что люк «исчез» с проезжей части по улице Еременко. Проезжающие мимо водители и проходящие пешеходы с недоумением рассматривают «место происшествия».
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«Оригинальным способом отметку об опасном участке дороги сделали керченские автолюбители», — пишет местный житель.
Как видно на фото, во избежание дорожно-транспортных происшествий и аварийных ситуаций изобретательные керчане «отметили» место, где отсутствует люк.
Интересно, когда пропажу заметят ответственные службы города?