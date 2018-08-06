На перекрестке улиц Фурманова и Щорса в ДТП пострадало два человека

В Керчи на перекресте улиц Фурманова и Щорса случилось два ДТП, в которых пострадали два человека. Подробности об авариях редакции КерчьИНФО сообщила пресс-служба МВД по городу Керчи.

В ведомстве рассказали, что водитель управлял автомобилем ВАЗ-2107, не имея водительского удостоверения. Также у виновника ДТП имелись признаки алкогольного опьянения.

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Как рассказали в пресс-службе, мужчина устроил сразу две аварии за короткий промежуток времени. В первом ДТП водитель столкнулся с автомобилем «Ауди», после чего не остался на месте происшествия, а продолжил движение.

Второе ДТП случилось после того, как он выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с аналогичным автомобилем, в результате чего пострадало два человека.

«Пассажиры получили незначительные телесные повреждения», — рассказали в пресс-службе.

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