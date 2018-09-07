На улице Гагарина нашли авиабомбу времён ВОВ

Специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым провели операцию по уничтожению двух авиабомб в Керчи и Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первое сообщение о находке взрывоопасного предмета поступило от местного жителя села Чистополье Ленинского района, который собирал грибы и случайно обнаружил металлический предмет, по внешнему виду напоминавший боеприпас.

Гражданин сообщил, что из-под земли видна только его часть, однако вероятность, что это боеприпас времен ВОВ очень высока, так как в этом районе полуострова часть войск Крымского фронта вела активную оборону против немецких войск.

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На месте обнаружения работали специалисты группы разминирования Керченского специального морского отряда, которые идентифицировали предмет, как фугасную осколочную авиабомбу весом 50 кг.

Второе сообщение об опасной находке поступило в службу спасения из города Керчь, где во время земельных работ по улице Гагарина на частной территории рабочие обнаружили предмет похожий на снаряд. Прибывшие на место пиротехники определили данный предмет, как осколочную авиабомбу весом 10 кг.

Все найденные снаряды были извлечены из земли и доставлены на специальный полигон, где и были уничтожены с соблюдением всех мер безопасности.

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