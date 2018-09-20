На улице Кирова началось благоустройство двора

Благодаря Федеральной программе «Комфортная городская среда» в понедельник, 17 сентября, начались ремонтные работы по благоустройству придомовой территории по улице Кирова.

Первый этап — замена тротуарной плитки в пешеходной зоне.

Строители уже сняли старую плитку и завезли новую. Идет подготовка к укладке.

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«На улице Кирова планируется как замена тротуарного покрытия, так и асфальтирование дорожного полотна, установка новых бордюров. Появятся новое освещение и лавочки. Срок окончания ремонтных работ — 01 ноября 2018 года.» — отметил Начальник отдела по благоустройству Александр ПАХОЛКОВ.

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