На улице Льва Толстого начался ремонт дороги

Сегодня на улице Льва Толстого строители АО «ВАД» принялись за ремонт дороги. Уже с самого утра на месте начала свою работу спецтехника. На данный момент рабочими производится снятие старого асфальтного покрытия.
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КерчьИНФО напоминает, что в рамках объекта «Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в городе Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив» АО «ВАД» будет проводить работы по ремонту улиц Шлагбаумская и Льва Толстого.
Вчера вечером на улице Шлагбаумской закончились работы по асфальтированию, а уже сегодня с утра она была открыта для автомобилей.
Работы на улице Льва Толстого планируют закончить 14 августа.