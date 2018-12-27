На улице Льва Толстого в Керчи образовалась «свалка»

В редакцию КерчьИНФО продолжают приходить письма керчан, которых возмущают огромные горы мусора в районе Аршинцево.

Сегодня жительница города прислала фотографию контейнерной площадки, которая находится в конце улицы Льва Толстого около управления ЖРК.

«Думаю, не найдётся ни одного человека, которому понравилось бы состояние наших площадок для сбора мусора… Глядя на это безобразие возникает резонный вопрос: когда, наконец, начнётся нормальная работа по вывозу мусора и уборке территории во всём городе?» — выражает свое возмущение керчанка.

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Девушка уточнила, что лужа у мусорки находится постоянно, а чуть ближе к домам располагается люк, постоянно заполненный чистой водой.

Ранее недовольные керчане писали, что уже неделю в районе Аршинцево не вывозят мусор.

Стало известно, что муниципальное предприятие КП «Аршинцево» на данный момент находится на стадии банкротства, а к вывозу мусора в данном районе приступила управляющая компания «ЖилсервисКерчь».

«Специалисты МУП «ЖилсервисКерчь» сейчас налаживают свою работу. Это все происходит в процессе входа единого оператора с 1 января. Через несколько дней все придет в рабочий график», — рассказал заместитель главы администрации Керчи Евгений АДАМЕНКО.