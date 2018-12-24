На улице Марата теперь есть асфальт

Счастливые жители микрорайона уже много лет даже не надеялись на ремонт этой дороги.

Действительно долгожданное событие — заасфальтированная дорога по улице Марата. У строителей еще много работы, но результаты уже радуют. Основная проблема ликвидирована.

Жители микрорайона обратились к журналистам КерчьИНФО с просьбой разъяснить будет ли теперь при въезде стоять знак «Жилая зона»:

«Конечно мы очень рады, что наконец-то нашу дорогу сделали. Но не трудно догадаться, что теперь здесь будут гонять. Хотелось бы, чтобы был установлен знак, который обяжет водителей соблюдать скоростной режим».

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Еще жители спросили, будут ли восстанавливать пешеходную дорожку. При выполнении аварийных работ, бригадой водоканала были сняты бетонные плиты, которые служили тротуаром. На место плиты не вернулись, а этот путь один из самых популярных среди местных жителей.

В течение дня журналисты КерчьИНФО найдут ответы на представленные вопросы от керчан. Следите за новостями.

Ремонт дороги в Керчи на Марата