На улице Марата в конце сентябре подключат базовую станцию мобильной связи

В ходе рабочего совещания Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым обсудило вопрос подключения базовых станций мобильной связи оператора связи.

На совещании под руководством министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергея ЗЫРЯНОВА по вопросам подключения объектов телерадиовещания и мобильной связи к электрическим сетям республики отметили, что до конца сентябре 2018 года планируется подключить базовую станцию мобильной связи, расположенную в муниципальном образовании городской округ Керчь в районе улицы Марата. Кроме этого до конца 2018 года планируется подключить к электрическим сетям еще шесть базовых станций мобильной связи ООО «К-телеком».

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На начало октября текущего года намечено проведение дополнительного совместного совещания с операторами связи по подключению телекоммуникационного оборудования к электрическим сетям в городах Симферополь, Алушта, Ялта и Саки.

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