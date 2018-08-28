На улице Орджоникидзе порвался водовод

В редакцию КерчьИНФО поступила информация, что в районе Аршинцево на улице Орджоникидзе произошёл порыв водовода. Об этом жители нашего города пишут в социальных сетях.

По словам керчан, по улице течёт вода, воняет на весь район.

Как сообщает главный инженер городского водоканала КУРТАМЕТОВ Абжел Мусретович, на улице Орджоникидзе, 13 произошла утечка воды, но сотрудники водоконала оперативно начали проводить ремонтные работы:

«По Орджоникидзе, 13 произошло несколько утечек из одной трубы. Сотрудники водоканала устранили одну большую утечку, сейчас будут устранять вторую, более мелкую».

Читайте: В Керчи порыв водовода на Шлагбаумской

Вонь, по словам Абжела Мусретовича, появилась, потому что рядом с местом откачки воды находится теплотрасса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.