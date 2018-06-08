На улице Пирогова появятся 30 новых кленов

В Керчи на улице Пирогова выкорчевывают ветхие деревья. Скоро здесь появятся 30 саженцев.

Керчане неоднократно жаловались на засохшие аварийные деревья по улице Пирогова. В этом году приступили к работе по выкорчевыванию старых кленов.

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«Аварийные деревья выкорчевывают. На их месте будут новые молодые лены. Всего заказано 30 штук», — рассказал журналистам КерчьИНФО заместитель главы администрации Вячеслав Карпов.

В Керчи активно ведутся работы по благоустройству и озеленению. Облагораживают клумбы, высаживают цветы.

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