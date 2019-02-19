На улице Пирогова в Керчи стоят грузовики

По центральным улицам города запрещено движение грузового транспорта.

Вчера неравнодушные керчане заметили несколько грузовиков, припаркованных на одной из центральных улиц города. Водители этих транспортных средств, по их словам, игнорируют не только запрещающие знаки, но и осуществляют движение по тем участкам дороги, на которых оно запрещено. Днём и ночью на центральных улицах Керчи можно наблюдать нарушающие правила дорожного движения автомобили.

Керчан беспокоит также тот факт, что от движения большегрузного транспорта те немногие дороги города, которые находятся в удовлетворительном состоянии, повторят судьбу дорог, пострадавших от грузовиков, например, в спальном районе по улице Льва Толстого или в посёлке Багерово по улице Воинской.

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Уважаемые водители всех типов транспортных средств, будьте осторожны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения, чтобы не создавать неудобств для себя и окружающих.